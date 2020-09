Dan Petrescu da de pamant cu o vedeta a CFR-ului: "Cred ca a venit timpul sa gaseasca altceva"

"Paun a adus un plus, Omrani nu, din pacate, dar el n-a adus tot anul plusul pe care il asteptam. Stiam acest lucru, cred ca a venit timpul sa gaseasca altceva pentru ca aici parca nu-si mai gaseste ritmul. L-am vazut bine inainte de meciul din Suedia, l-am bagat, mi-a placut la meciul din Suedia, azi nu mi-a placut deloc cum a intrat. Paun a intrat excelent, dintre toti jucatorii care au intrat, Paun a fost foarte bun, dar prea putin pentru a castiga un meci de fotbal, ai nevoie de mai mult ca sa castigi un meci de fotbal", a declarat Dan Petrescu, dupa terminarea meciului, conform news.ro.Petrescu a spus ca nu este deranjat de remiza cu Chindia, ci de felul in care au evoluat jucatorii sai. "Rezultatul nu ma deranjeaza, cand faci 0-0 n-am prea multe...,m-a deranjat felul in care s-a jucat prima repriza, spiritul, ma asteptam ca jucatorii noi sa intre si sa vad altceva. In fotbal niciodata nu stii ce e bine, ori sa schimbi, ori sa lasi echipa, cand odihnesti jucatorii, iti pare rau ca i-ai odihnit. Avem jucatorii cu o anumita varsta, 34-35-36 ani, m-am gandit ca dupa un sintetic e foarte greu sa vii sa joci aici si dupa sa joci joi. S-a vazut ca avem nevoie de jucatori , e un exemplu bun daca suntem corecti, mai avem nevoie de jucatori buni ca sa se schimbe ceva la CFR. Din pacate, mai e o saptamana si nu stiu daca vor mai fi adusi. Cei de la Chindia au facut ce trebuie, s-au aparat pe doua linii, au avut cele mai mari ocazii ei pe contraatac, puteau sa plece si cu 3 puncte. Daca bateam noi, nu stiu daca era meritat", a precizat Petrescu.Intrebat ce l-a deranjat la arbitraj, Petrescu a raspuns: "Tot! In Europa suntem respectati, arbitrati normal, daca vi se pare normal ca in prima repriza n-a fost nicio prelungire si cei de la Chindia au stat numai pe jos, repriza a doua cred ca erau 7-8 minute de prelungire, pur si simplu nu s-a jucat fotbal. Stateau pe jos, se aruncau, trageau de timp, nu inteleg de ce pentru ca puteau sa si castige, au jucat foarte bine, merita felicitati pentru cum a jucat".Petrescu a mai spus ca incepand de luni va studia adversara din play-off, KuPS: "Eu preferam sa pregatim meciul cu moralul bun, dar acum va fi si mai mare stres, presiune si sper sa inteleaga toata lumea ca nu e usor sa joci fotbal, sa stai pe banca. Cei care au intrat azi au scuza normala ca nu e usor sa intri intr-un meci. Acum trebuie sa ne calificam, alta solutie nu avem! Dar sa nu credeti ca cei din Finlanda nu sunt mai buni sau la fel ca cei din Suedia. Va fi la fel un meci foarte greu, mici detalii, poate un gol va decide calificarea. Daca nu ne calificam nu va fi bine pentru echipa, daca ne calificam e posibil sa fie liniste in continuare la echipa. Nu-i cunosc deloc pentru ca nu i-am vazut. Nu urmaresc niciodata un adversar care e al doilea, il urmaresc mereu pe primul. De maine dimineata sper sa vad vreo cinci-sase meciuri , asta fac toata ziua, stau la club, ma trezesc si dorm aici si sper sa-i citesc bine, sa-i ghicesc, sper sa ghicesc si echipa noastra si sa reusim sa ne calificam, nu mai conteaza nimic in afara de calificare".Formatia CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, duminica, pe teren propriu, in compania echipei Chindia Targoviste, in etapa a cincea a Ligii I.