Dan Petrescu, atac la Marius Șumudică? ”N-am găsit ceea ce mi-aș fi dorit eu”. Ce spune despre rivalele la titlu ale CFR-ului

"Parcă nici nu am plecat de la CFR. Am avut o perioadă extraordinară la Cluj, m-am simţit excelent şi chiar şi când am plecat am spus că mă voi întoarce într-o zi. Din fericire pentru mine, oferta a venit mai repede decât mă aşteptam şi iată-mă aici din nou, gata să muncesc.Încercăm să câştigăm meciuri , să câştigăm trofee şi să facem performanţă. Acesta este motivul care m-a făcut să vin aici. Ştiu pretenţiile şi presiunea care sunt la Cluj. Nu sunt oameni de neînlocuit în fotbal.E clar că nu sunt eu salvatorul clubului CFR. E important să uităm tot ce am făcut eu până acum la CFR. Nu mă mai ajută nici pe mine, nici pe jucători şi nici pe fani. Plecăm de la zero toţi şi sper să fiu apreciat pentru ceea ce voi face în continuare, nu pentru ceea ce am făcut. Pe nimeni nu mai interesează ce a fost, toată lumea vrea rezultate", a afirmat tehnicianul."Patronul m-a întrebat dacă vreau să fiu antrenor. Am discutat detaliile, dar nu m-am băgat eu în alte discuţii pentru că nu e treaba mea. Eu am avut o relaţie foarte bună mereu cu patronul clubului, am plecat în condiţii bune de aici, m-am întors în condiţii bune. Aşadar nu a contat decât faptul că patronul de aici m-a dorit foarte mult", a adăugat el."E clar că e mult mai greu decât prima oară când a venit, pentru că atunci am venit de la începutul sezonului şi am putut să îmi aleg jucătorii, să fac pregătirea fizică şi cantonamentele.Acum am venit mai târziu, nu a fost aşa de uşor cu transferurile...N-am găsit ceea ce mi-aş fi dorit eu 100% şi nici pregătirea nu am putut să o fac. Dar asta nu este o scuză dacă nu aş avea rezultate. Sunt bărbat şi ştiu ce trebuie să fac. Sunt convins că nu contează stilul de joc şi ce voi face, doar rezultatele sunt importante. Îmi a fost foarte dor de atmosfera de aici, de jucători, de abia aştept să îi îmbrăţişez şi să plecăm împreună la luptă", a explicat antrenorul.În opinia lui Dan Petrescu, CFR Cluj se va lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova FCSB şi poate cu FC Rapid : "Am fost plecat în Spania şi am urmărit foarte puţine meciuri din acest campionat . Dar sunt convins că va fi o luptă grea pentru titlu, aşa cum va fi o luptă grea şi în subsolul clasamentului. Adversare la titlu cred că sunt acelaşi, le ştie toată lumea, Craiova, FCSB ... eu ştiu cine poate să mai apară? Poate o surpriză ca Rapid, la cum a început. Vom vedea cum decurg lucrurile".Dan Petrescu a fost numit, marţi, în funcţia de antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj. El îl înlocuieşte pe Marius Şumudică, cel care şi-a reziliat sâmbătă contractul cu campioana României după doar trei luni, deoarece ''ambiţiile conducerii privind parcursul european din acest sezon erau altele'', după cum a motivat clubul într-un comunicat.Petrescu este cel mai titrat antrenor din istoria grupării CFR Cluj, cu trei titluri consecutive câştigate, 2017/2018, 2018/2019 şi 2019/2020.El a mai condus formaţia clujeană în două mandate, 10 iunie 2017 - 5 iunie 2018 şi 22 martie 2019 - 30 noiembrie 2020.