S-a sucit Dan Petrescu. Nu mai pleaca de la CFR Cluj, dar isi ia o pauza. Ce-a spus despre relatia cu patronul

El a precizat insa ca isi va lua cateva zile de odihna dupa partida cu FC Arges din Liga I si ca si-ar dori sa duca pana la final contractul cu CFR Cluj, care se incheie peste un an si jumatate, conform agerpres.ro."Pauza va fi dupa meciul cu FC Arges, de cateva zile, pentru ca sunt atatea probleme la echipa. Sunt foarte multi accidentati, cred ca avem doar 14 sau 15 jucatori pregatiti sa joace, avem probleme mari de lot. Mai avem jucatori, dar aceia nu sunt trecuti pe lista UEFA , cum ar fi Costache, Aurelio si Soares, plus Ben Youssef, care speram cat mai repede sa fie jucatorul nostru. Va fi un meci foarte, foarte greu, cu 15 gladiatori, sa zicem asa. Si nu as vrea sa ii las pe jucatori tocmai acum. Au nevoie de mine si eu de ei. Sper ca dupa pauza de dupa meciul cu Pitesti sa-mi incarc bateriile si sa nu mai dau satisfactie adversarilor care se gandesc ca daca eu voi pleca, CFR va fi mai slaba si sa incerc sa duca contractul pana la final", a spus Petrescu."Eu cu patronul nu m-am certat niciodata pentru ca nu am avut de ce. Eu sunt antrenor, fiecare cu treaba lui. Sa nu uitam ca patronul a venit dupa mine in Dubai sa ma ia inapoi la CFR Cluj, iar daca sunt divergente intre noi asa e normal, asa e intr-o familie. Dar eu cu patronul nu m-am certat deloc. Dupa meciul cu Medias am fost foarte nervos pentru ceea ce am vazut pe teren, nu am avut jucatorii pe care ii voiam, apoi felul in care am fost arbitrat. Si asta se intampla de foarte mult timp. Am tras un semnal de alarma, si pe fondul nervilor am spus ca am nevoie de o pauza si asta este realitatea. E prima oara cand zic acest lucru de cand sunt in fotbal, pentru ca s-au adunat prea multe. Si sunt convins ca CFR luand trei campionate la rand, toata lumea isi doreste sa nu mai fim noi campioni. Cred ca toata lumea si-ar dori ca altcineva sa castige campionatul. Nu regret ce am declarat, pentru ca asta este realitatea, chiar am nevoie de o pauza", a completat tehnicianul campioanei Romaniei."S-a speculat in ziare ca as avea o oferta din Rusia si vreau sa spun ca daca ar fi asa, patronul ar fi primul care afla. Cand am avut oferta din China, patronul a aflat, a fost o oferta fantastica. Daca as avea o oferta m-as duce la patron si i-as spune ca vreau sa plec. Ofertele nu lipsesc, suna telefoanele mereu si asta spune ca insemn ceva in fotbalul romanesc si european. In alta ordine de idei, s-a scris ca eu castig foarte multi bani la CFR Cluj. Intr-adevar, asa este, dar eu pierd bani stand la CFR, eu nu stau pentru bani la CFR. Daca ma luam dupa ofertele pe care le aveam castigam mult mai multi bani decat la CFR. In primul rand stau pentru performanta, pentru ca am reusit acest lucru. Nu cred ca mai exista antrenor roman dupa Revolutie care sa aiba atatea meciuri jucate in cupele europene si cu asemenea rezultate. Suntem singurul club care reusim sa facem performanta in Europa, ceea ce este foarte important si ar fi pacat ca la anul acest club sa nu fie iarasi in Europa si sa faca cinste. Nu vreau sa supar pe nimeni, dar alte echipe au dezamagit in Europa. CFR Cluj nu a dezamagit. Eu nu sunt aici sa iau bani, e normal ca sunt platit ca antrenor, si castig multi bani pentru Romania, dar nu raman aici pentru bani. Eu am cerut sa fiu arbitrat corect, nu fac scandal. Asta este realitatea, dar e normal, daca stai toata ziua la club, sa mai ai caderi si sa fii stresat cum sunt eu in momentul de fata", a mai spus Dan PetrescuReferitor la partida cu AS Roma , Dan Petrescu a spus ca ar fi incredibil daca echipa sa ar reusi sa se califice din grupa din care face parte: "Jucam acum cu Roma, o echipa care are jucatori fantastici si un buget extraordinar. Stim ce buget are CFR, ce jucatori are, ce fac ei in cupele europene. Este incredibil daca si acum reusim calificarea. Ar fi incredibil tinand cont de jucatorii pe care ii avem, de varsta lor si de faptul ca nu au avut performante la aceasta varsta. Jucatorii merita mult mai mult respect pentru ca ei joaca".CFR Cluj va intalni, joi, de la ora 19:55, formatia AS Roma, in deplasare, pe Stadio Olimpico, intr-o partida din cadrul fazei a 3-a a grupelor Europa League. Dupa doua partide, CFR Cluj se afla pe prima pozitie in grupa, cu 4 puncte, la egalitate cu AS Roma.