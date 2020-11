Dan Petrescu: "Primul gol ni l-am dat noi, al doilea l-a dat arbitrul". Ce spune despre sansele de calificare ale CFR-ului

"Sa fim realisti, diferenta de valoare s-a vazut. Dar ne-am batut singuri. Primul gol ni l-am dat noi, al doilea l-a dat arbitrul. Ce dracu' sa mai zici? Si Mhitaryan a recunoscut ca n-a fost, a venit si mi-a spus la banca", a spus Petrescu despre cele doua goluri ale italienilor."Azi voiam sa fac cinci schimbari, dar am facut trei, ca nu mai aveam jucatori . As mai fi vrut jucatori, asta e realitatea. Young Boys a castigat, din pacate. Ne rugam sa nu castige la Roma acum, desi au capacitate sa faca asta. Dar chiar si asa, speram in calificare. Avem sanse, daca batem in ambele meciuri ", a completat antrenorul campioanei Romaniei.Citeste si: CFR Cluj a pierdut si returul cu AS Roma din Europa League. Sansele de calificare s-au diminuat