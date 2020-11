Dan Petrescu se gandeste la miracole in meciul cu AS Roma: "Ce vreti, sa joc eu fundas?"

"E clar ca Roma e favorita, nu o spun eu, o spun faptele. Roma e favorita si va fi pana la final. Numai un miracol are face ca noi sa scoatem ceva maine cu AS Roma. Cine da doua goluri maine de la noi primeste o pizza de la mine. Nu a mai dat doua goluri un jucator de la CFR de mult timp. Cat despre meci cum puteam sa il pregatim daca nu am avut timp sa ne antrenam? De abia s-a terminat un meci, avem sapte jucatori absenti, cum sa pregatesc meciul? Nu am avut timp sa pregatim meciul cum voiam. Din pacate nu am nici jucatorii care trebuie la dispozitie, nu avem nici lot... E o perioada foarte grea pentru mine, pentru club, greu gasesc solutii pentru a alcatui o echipa. Ce solutii sa am daca toti fundasii sunt accidentati? Ce vreti, sa joc eu fundas? O sa inventam, o sa punem alti jucatori care nu vor juca pe locul lor, iar asta nu e normal", a spus Petrescu in conferinta sustinuta la Roma inaintea antrenamentului oficial, conform agerpres.ro."Cred ca numai CFR Cluj are ghinionul asta in Europa League, sa aiba accidentati 3 din cei 4 fundasi centrali. E clar ca vom avea o aparare improvizata, o echipa improvizata. Si cand improvizezi nu ai succes, asta am facut cu Medias si s-a vazut. Oricum, chiar daca pierdem e ceva normal, nu e nimic tragic. Baietii nu au ce pierde, trebuie sa intre sa dea tot ce au mai bun si sa inteleaga faptul ca atunci cand pierzi acasa la AS Roma nu are de ce sa iti fie rusine", a adaugat el.Dan Petrescu a cerut in gluma doi fundasi de la AS Roma pentru a putea juca. "Nu cred ca la Roma sunt titulari si rezerve, ei au 21 de jucatori care joaca la nationala . Deci nu vad de ce s-ar plange antrenorul lor (n.r. - Paulo Fonseca) cand noi de abia reusim sa punem 3-4 jucatori pe banca de rezerve. Nu au de ce sa se planga, sunt clar favoriti. Tinand cont ca AS Roma are vreo 6 fundasi centrali nu ne da si noua vreo 2?", a intrebat Petrescu.CFR Cluj intalneste, joi, de la ora 19:55, in deplasare, formatia italiana AS Roma, intr-o partida contand pentru etapa a treia a Grupei A a Europa League.