Dan Petrescu, dupa victoria de la Sofia: "Ne-a surprins valoarea lui TSKA, in Romania nu avem asa adversari"

"TSKA a inceput foarte bine acest meci, ne-a dominat, dar am scapat. In primele minute ne-a surprins valoarea adversarului, pentru ca in Romania nu avem asa adversari. Si fanii i-au impins de la spate, i-au impins in fata. Nu e corect ca ei sa aiba fani si noi nu, dar asta e situatia, bine ca am castigat. N-am schimbat nimic la pauza, le-am spus doar ca trebuie sa fim mai buni, sa jucam mai rapid, sa facem pressing mai sus. In repriza a doua, cei din aparare au facut un meci perfect si le-au dat curaj celor din atac. E o victorie mare", a spus Petrescu la Digi Sport, conform news.ro.Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa TSKA Sofia, intr-un meci din prima etapa a grupei A a Ligii Europa. In cealalta partida din grupa, AS Roma a invins cu 2-1 Young Boys, revenind de la 0-1.Pe stadionul Vasil Levski din Sofia, au marcat Rondon '53 si Deac '74 (penalti).In etapa urmatoare, la 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys.