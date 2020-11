Dan Petrescu, aproape de plecarea de la CFR Cluj. "Trebuie sa iau o decizie care sa fie buna si pentru mine si pentru club. Daca as pleca vreodata de la CFR, voi pleca cu capul sus"

Petrescu a mentionat, referitor la actualele probleme de lot de la CFR Cluj, ca se roaga sa revina fundasii centrali."Prima repriza a fost excelenta, puteam sa mai marcam. Repriza a doua a fost accidentarea lui Pereira dupa care ne-am dereglat putin. Au inceput sa vina si ei in careu. Echipa e clar ca e obosita, toata lumea are nevoie de pauza. La fel ca anul trecut, sintem singura echipa care joaca pe trei fronturi.Tot ce ma rog acum e sa recuperam fundasii centrali. Pana la final mai avem opt meciuri si timpul e foarte scurt. Sper sa nu mai avem cazuri de Covid si sa nu ne mai accidentam. Urmeaza o pauza de 4-5 zile, ma gandesc ce e bine pentru CFR si pentru mine.Trebuie sa iau o decizie care sa fie buna si pentru mine si pentru club si sper sa fie una corecta. Ofertele sunt multe. N-as vrea sa plec de la CFR, daca voi pleca, cu scandal si cu cearta.Daca as pleca vreodata de la CFR voi pleca cu capul sus, dat mana cu toata lumea si mergem inainte. Acum vreau sa ma relaxez si sa ma gandesc ce e bine pentru mine. Problema a fost campania de transferuri care nu a fost buna anul acesta. Am cerut anumiti jucatori . Am pierdut jucatori importanti si au venit jucatori liberi de contract", a spus Petrescu la LookSport+.Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a X-a a Ligii I.Golurile au fost marcate de Rondon '14, '25.