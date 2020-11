Dan Tudorache, seful suprem. Cum decidea fostul primar al Sectorului 1 totul la Rapid

Fostul edil este acuzat de DNA in doua dosare de trafic de influenta si spalare de bani si este pus sub control judiciar.Tudorache ar fi detinut chiar si actiuni la clubul Rapid si tot el este cel care a cumparat palmaresul clubului, prin interpusi, au declarat surse pentru gsp.ro.Avocatul Andrei Nicolescu ar fi omul de legatura al lui Tudorache in conducerea clubului Rapid. El ar avea numeroase contracte cu Primaria Sectorului 1, sustine gsp.Tot fostul primar este cel care l-a adus in actionariatului clubului Rapid pe Liviu Goncea, cel poreclit "milionarul KIA".- Depunerea de sume de bani in numerar prin intermediul fostei sotii si al menajerei, in conturi bancare deschise pe numele acestora - in total 2.990.000 lei si 235.000 euro;- Achizitionarea de bunuri imobile pe numele fostei sotii in suma totala de 305.000 euro si 470.000 lei, sume platite de asemenea in numerar;- Acordarea unui imprumut unei persoane, tot in numerar, in cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei sotii;- achizitionarea de bijuterii, inclusiv diamante, a caror valoare urmeaza a fi stabilita (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel in valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii in valoare de 64.225 USD , un inel cu diamant in valoare de 80.000 euro si un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei si lantisor cu pandantiv in valoare de 11.200 de euro, etc.),- achizitionarea de actiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei sotii,- asocierea in participatiune cu o societate privata cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei sotii;Toate aceste sume duc la suspiciunea ca au fost obtinute din infractiuni.Citeste si: