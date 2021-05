Fotbalistul de 38 de ani care revine la nationala Braziliei

Intre selectionati revine si fundasul dreapta Dani Alves, care a implnit 38 de ani. Alves are 118 meciuri si 8 goluri la nationala cariocas, pentru care a debutat in 2006, dar nu a mai fost convocat din 2019.De doi ani el joaca in Brazilia, la Sao Paolo, unde e om de baza al echipei antrenate de argentinianul Hernan Crespo.Alisson (Liverpool), Ederson (City) si Weverton (Palmeiras)Dani Alves (Sao Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi ( Atletico Madrid ), Thiago Silva ( Chelsea ), Militao ( Real Madrid ), Marquinhos ( PSG ) si Verissimo (Benfica)Casemiro ( Real Madrid ), Fred (United), Fabinho (Liverpool), Paqueta (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa) si Everton Ribeiro (Flamengo)Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Everton (Benfica), Gabriel Jesus (City), Neymar (PSG), Gabriel Barbosa (Flamengo) si Vinicius (Real Madrid)