Ce club urias din Europa vrea sa cumpere fondatorul Spotify

"Tin cu Arsenal de cand ma stiu. Daca Kroenke Sport Enterprises ar dori sa vanda clubul Arsenal, as fi fericit sa ma implic", a scris Ek, pe Twitter Fostul patron al lui Dinamo spune ca "jocurile de culise" l-au facut sa se retraga din fotbal.Prezent in actionariatul "tunarilor" din 2007, omul de afaceri american Stan Kroenke (73 de ani) este criticat de mult timp de suporteri pentru esecul clubului de a cuceri trofee de la sosirea sa.Implicarea clubului Arsenal in proiectul Super League , o competitie privata si aproape inchisa, conceputa de 12 mari grupari pentru a inlocui Liga Campionilor, a fost, de asemenea, respinsa de fani, desi initiativa s-a indreptat rapid catre un fiasco in fata reactiilor negative venite de pretutindeni.Vineri, aproximativ 2.000 de suporteri au manifestat impotriva proprietarului echipei lor favorite, inaintea meciul din Premeir League pierdut, acasa, impotriva formatiei Everton (0-1).