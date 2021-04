Daniel Niculae, primele declaratii ca presedinte la Rapid. Cine sunt persoanele care vor fi date afara de fostul fotbalist VIDEO

"Incepand cu saptamana viitoare Daniel Niculae va fi noul nostru presedinte. Ma bucur foarte mult ca Daniel se intoarce. Eu am mai spus ca Daniel a fost cel care m-a introdus si m-a facut sa vin sa investesc la Rapid. Din diferite motive abia acum am ajuns sa lucram impreuna, insa este o bucurie si abia astept sa facem echipa si sa ducem Rapidul acolo unde ii este locul. Urmeaza un play-off foarte important in fata si sunt convins ca impreuna vom duce Rapidul din nou in Liga I si nu numai. Daniel ar fi venit si daca eram in play-out. Insa acum e o situatie mai calma", a afirmat Angelescu.Acesta a mentionat ca Andrei Nicolescu va parasi clubul, aceasta fiind conditia pusa in mai multe randuri de Daniel Niculae pentru a reveni la Rapid."Ieri am avut o discutie cu Andrei Nicolescu, el stia ca imi doresc ca Daniel sa vina presedinte, pentru ca au mai fost tatonari. Andrei reprezenta celalalt actionar. Ieri am discutat, i-am spus si a acceptat. Daca actionarii doresc asa, e normal sa se intample cum e mai bine pentru Rapid. Nu s-a opus. Iar cu Ovidiu Burca nu am discutat, pentru ca el nu mai e in staff-ul administrativ, el este antrenor la echipa secunda. Daniel va avea o discutie cu el... vom vedea", a precizat Angelescu.Noul presedinte al FC Rapid, Daniel Niculae, a declarat ca isi propune sa readuca echipa acolo unde merita."Ziua de azi nu imi poate aduce decat bucurie. De plecat nu pot spune ca am plecat, am fost doar suporterul acestei echipe o perioada. Iar acum am venit intr-o functie administrativa, sper sa facem lucrurile cum trebuie sa aducem clubul acolo unde merita, adica in Liga I si, de ce nu, usor-usor, sa redevina forta care a fost pana nu demult. Emotii sunt ca de fiecare data cand sunt in preajma stadionului, mi-as fi dorit ca aceasta conferinta sa o facem chiar pe noul stadion, dar, din pacate, din cauza conditiilor tehnice nu s-a putut realiza", a spus el."Se stie foarte bine de ce am luat atunci decizia de a pleca. Acum (n.r. - daca am revenit) inseamna ca s-au schimbat lucrurile. Inseamna ca persoanele cu care nu am putut lucra probabil ca vor pleca saptamana viitoare (n.r. Andrei Nicolescu si Ovidiu Burca)", a adaugat Niculae.Presedintele a explicat ca antrenorul principal Mihai Iosif va ramane in functie."O garantie a promovarii ar fi bine sa pot oferi... daca as sti asta, as ramane pana la 100 de ani intr-o functie administrativa la Rapid ca sa avem performante. Nu, venirea mea este o garantie ca lucrurile se vor face cum trebuie, pas cu pas, profesionist, si cu multa, multa dragoste. Nu e suficient doar dragoste, dar cred ca este ceea ce a lipsit pana acum acestui proiect in ultimul timp. Trebuie sa fie armonie, toti trebuie sa ne concentram pentru ca obiectivul pe termen scurt este promovarea in Liga I.Sunt 10 meciuri , 10 finale, Mita Iosif a facut o treaba foarte buna, sper sa aiba rezultate si in continuare si sa ramana antrenor la Rapid cat mai mult timp. Vor mai fi oameni care vor veni, pentru ca trebuie sa imi fac o echipa alaturi de care sa lucrez. Importanta insa este echipa", a precizat Daniel Niculae.