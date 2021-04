"M-am ridicat de pe scaun si am lesinat". Ce probleme a avut De Rossi, campionul mondial cu Italia, din cauza COVID -19.

"Am venit la spital pentru ca aveam prea multe simptome care nu numai ca nu aratau semne de imbunatatire, ci se inrautateau. Ieri dimineata, m-am ridicat normal de pe scaun si aproape am lesinat. Imi tiuiau urechile, totul suna ciudat si aproape am cazut, asa ca am cerut sa mi se faca un check-up.Am venit aici si am pneumonie bilaterala interstitiala. Nu este la cel mai grav stadiu, dar categoric exista. Mi-as fi dorit sa nu fi avut aceasta boala, mai ales pentru ca doctorii au spus ca daca nu as fi venit... Practic nu este o situatie la limita, dar nici nu este tipul de Covid care poate fi tratat acasa", a afirmat fostul sportiv.De Rossi a fost testat pozitiv la 31 martie, in seara meciului Italiei cu Lituania si a primit tratament acasa, insa zilele trecute medicii l-au sfatuit sa mearga la spital.Campion mondial in 2006 cu nationala Italiei, De Rossi, 37 de ani, face parte din staful condus de Roberto Mancini din luna martie, dupa ce s-a retras din activitatea de jucator la inceputul anului 2020.