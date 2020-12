Danut Lupu, despre chinul petrecut in spital din cauza COVID - 19: "Era o camera alba, doctorii imbracati albi. Iti ia telefonul, tot. Esti al nimanui"

Fostul fotbalist a povestit momentele de groaza prin care a trecut in perioada cand a stat in spital din cauza COVID - 19."Dupa a 5 zi pana la 12 zi a fost cel mai greu.Era o camera alba, doctorii imbracati albi.Am avut in camera un om care 23 de ore din 24 cerea ceva. A fost cumplit.Iti ia telefonul, tot. Nu poti sa vorbesti cu nimeni. Eu nu am putut sa vorbesc cu familia. Esti al nimanui.La inceput nu am mai crezut in virus, dar vazand ce este in spital", a spus Lupu la Digisport.Fostul fotbalist nu uita oamenii care l-au ajutat in aceasta perioada dificila din viata lui."Nea Mircea Lucescu e ca si parintele meu. Am ramas placut suprins de implicarea domnului Copos.Gigi a trimis pastile acasa familiei. Ii multumesc pentru implicare.Am avut o perioada de sapte zile de cosmar. Am reusit sa driblez si Covid-ul. A fost cel mai greu de driblat", a spus Lupu.Danut Lupu a mai avut probleme de sanatate in 2016, atunci cand a stat saptamani bune internat in spital."Am avut un edem pulmonar, o infectie foarte puternica la plamani.La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plamanilor, nimic altceva", spunea Danut Lupu, dupa acel moment.CITESTE SI: