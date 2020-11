Danut Lupu a scapat cu viata din lupta cu teribilul virus SARS-CoV-2. "Am driblat, fir-ar mama lui"

El a stat doua saptamani in sectia de terapie intensiva a Spitalului Colentina, unde a luptat cu boala COVID - 19."Am driblat, fir-ar mama lui... Cel mai greu psihic a fost, dar acum e bine", i-a spus Danut Lupu jurnalistului Dan Filoti. Mircea Lucescu si George Copos i-au sarit in ajutor fostului fotbalist, la aflarea vestii ca Lupu se afla la ATI din cauza COVID - 19."Cel care il ajuta foarte tare este George Copos, el a vorbit cu Streinu-Cercel pentru medicamentatie.Eu am vorbit cu doctorita Iliescu, cea care se ocupa de el. Ii transmit o imbratisare enorma. E un baiat foarte bun si a fost un jucator de mare, mare talent", declara Mircea Lucescu, intr-o interventie telefonica, la Digisport.Danut Lupu a mai avut probleme de sanatate in 2016, atunci cand a stat saptamani bune internat in spital."Am avut un edem pulmonar, o infectie foarte puternica la plamani.La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plamanilor, nimic altceva", spunea Danut Lupu despre problemele de sanatate, pe care le-a avut in trecut.