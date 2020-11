Darius Olaru, unul dintre eroii nationalei Under 21: "Pentru meciurile astea ne-am nascut"

"Este foarte importanta aceasta calificare, este rodul muncii noastre. Am muncit foarte mult si e cu atat mai dulce pentru ca ne-am calificat la ultimul meci. Cred ca meritam sa castigam acest meci. Daca aveam nevoie de cele trei puncte le obtineam, pentru ca am jucat foarte bine. Am aratat din nou ca suntem o echipa foarte buna si meritam sa fim la Euro. Vrem sa egalam ce am facut data trecuta. Pentru meciurile astea ne-am nascut, pentru meciurile astea cu miza", a spus Olaru la Pro X.Romania s-a calificat a doua oara consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret dupa ce a remizat marti la Ploiesti, scor 1-1 (0-0), cu Danemarca, in ultimul meci al grupei a opta a preliminariilor. Turneul final se va desfasura in Ungaria si Slovenia, in 2021.Citeste si: Adversari de top pentru Romania la Europeanul de tineret. Se cunosc 15 din cele 16 calificate. Cand e tragerea la sorti