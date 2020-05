Data la care se reia Serie A a fost anuntata

Ziare.

Actualul sezon din Serie A a fost intrerupt pe 9 martie, din cauza crizei sanitare globale, Italia fiind una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus."Comitetul tehnic si stiintific si-a dat acordul in privinta protocolului, iar federatia a asigurat ca are un plan B si un plan C. In lumina acestor considerente, campionatul se poate relua pe 20 iunie", a afirmat Spadafora.In cazul unei noi intreruperi a sezonului, din cauza unei agravari a situatiei sanitare, federatia a furnizat un plan B care prevede un sistem de play-off si play-out, in timp ce planul C se refera la situatia in care campionatul este oprit definitiv."Am avut o intalnire foarte utila. De la inceput am spus ca fotbalul poate incepe din nou atunci cand vor fi indeplinite toate conditiile de securitate si cu acordul Comitetului tehnic si stiintific cu privire la diferitele protocoale", a adaugat ministrul."Sper, de asemenea, sa putem transmise un semnal pozitiv intregii tari, profitand de saptamana 13-20 iunie pentru a incheia Cupa Italiei. Ar fi un frumos semnal, cu trei meciuri frumoase accesibile tuturor", a mai spus Vincenzo Spadafora.Cupa Italiei a fost intrerupta dupa semifinalele tur Inter Milano Napoli si AC Milan - Juventus, in timp ce campionatul a fost oprit la finalul etapei a 26-a. Au mai ramas astfel de disputat 12 etape complete, plus patru meciul restanta din etapa a 25-a.In momentul intreruperii, lider al clasamentului era Inter Milano, cu un avans de un sigur punct fata de Lazio Roma , echipa fundasului roman Stefan Radu.Anuntul reluarii campionatului Italiei a fost facut la doar cateva ore dupa ce oficialii englezi au confirmat reluarea sezonului din Premier League pe 17 iunie.Campionatul Germaniei a fost reluat deja in cursul acestei luni, in timp ce liga spaniola va revenit pe teren in saptamana care va incepe pe 8 iunie.Dintre cele cinci mari campionate europene de fotbal, Franta este singura care a decis sa puna capat definitiv sezonului.Liga secunda italiana, Serie B, se va relua la randul ei incepand cu data de 20 iunie.