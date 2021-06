Universitatea Craiova si-a luat portar de nationala

"Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca a semnat un contract valabil pe 4 ani cu optiune de prelungire pentru inca un an cu David Lazar.Noul nostru goalkeeper se afla in cel mai inalt punct al carierei sale de pana acum, a debutat in echipa nationala a Romaniei toamna trecuta, reusind, de asemenea, sa impresioneze in campionatul intern. Ii dorim mult succes lui David Lazar in familia alb-albastra", se arata in postarea de pe pagina oficiala a clubului oltean.Lazar vine de la Astra Giurgiu , echipa ce a retrogradat in liga secunda si ii costa pe olteni in jur de 200 de mii de euro. Portarul de 29 de ani a petrecut ultimii patru ani la Giurgiu si in cariera a mai evoluat la Pandurii Tg. Jiu si FC Botosani in primul esalon.Este interesant ce se va intampla cu italianul Marco Pigliacelli, cel care a fost tirtular incontestabil in ultimii ani la Craiova.