Decizia finala in cazul golgheterului de la Rapid acuzat de dopaj. Comunicatul oficial al clubului

Tinand cont ca substanta folosita de catre Catalin Hlistei a fost administrata pe cale nazala, si nu pe cale orala, intravenoasa, intramusculara sau rectala, si ca atare prezenta acestei substante in proba biologica, desi este un rezultat anilitic pozitiv, cat si utilizarea acesteia, administrarea sub forma de picaturi nazale nu poate constitui una din incalcarile reglementarilor anti-doping, prevazute de art. 2, alin (2), litera A si B, din legea nr. 227/2006, privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, anunta fcrapid.ro.Catalin Hlistei este golgheterul actual al ligii secunde, cu sapte reusite, avand 24 de goluri marcate in 51 de meciuri pentru Rapid Citeste si: Triunghi amoros cu o legenda din Formula 1. Doua fotomodele s-au luat la harta pentru barbatul de 70 de ani