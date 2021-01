Decizia finala in cazul suspendarii lui Leo Messi. Cate etape va absenta vedeta echipei FC Barcelona

FC Barcelona anunta marti ca va contesta decizia Comisiei de disciplina a Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) de a-l suspenda pe capitanul catalanilor, argentinianul Lionel Messi, pentru doua meciuri , dupa incidentul din partida cu Athletic Bilbao , din finala Supercupei Spaniei.In finalul prelungirilor partidei (120+1), incheiata duminica seara cu scorul de 3-2 pentru Bilbao, Lionel Messi a fost eliminat dupa o lovitura cu mana aplicata lui Villalibre, acesta fiind primul cartonas rosu primit de starul argentinian intr-un meci oficial in tricoul gruparii "blaugrana".Messi a ratat meciul cu Cornella, de joi, din Cupa Regelui, castigat greu de catalani cu 2-0 dupa prelungiri, si va absenta si de la partida cu Elche, de duminica, din La Liga.FC Barcelona este pe locul 3 in La Liga, cu 34 de puncte dupa 18 etape, la 10 puncte in urma liderului Atletico Madrid , ce are un meci mai putin disputat.Citeste si: Antrenorul FCSB, nemultumit dupa victoria cu Voluntari: "Meciul se termina cand fluiera arbitrul"