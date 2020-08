Decizie FRF: Dinamo, salvata de la retrogradare. Liga 1 va avea 16 echipe. Chindia merge la baraj

Federatia Romana de Fotbal a decis, ca din sezonul viitor, Liga 1 va avea 16 echipe.Chindia Targoviste va juca la baraj, impotriva Mioveniului.6 echipe vor fi in play-off, 10 echipe in play out, in noul sezon.Play-off-ul se va juca tur-retur, iar play-out-ul se va juca intr-o singura mansa.Locurile 15 si 16 vor retrograda direct, iar locurile 13-14 vor juca baraj cu locurile 3-4 din Liga 2.