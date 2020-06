Decizie importanta luata in Serie A

Ziare.

Seria A a fost suspendat in luna martie din cauza pandemiei de coronavirus, dar Serie A prevede restartul campionatului incepand cu 20 iunie.Decizia celor 20 de cluburi va fi discutata luni la o reuniune cu Federatia italiana de fotbal (FIGC), care a propus un algoritm pentru a decide invingatoarele ligilor profesioniste si retrogradatele in cazul unei nou intreruperi a sezonului.Metoda prevede adaugarea la actualul punctaj din clasament a unui punctaj mediu, rezultat din media meciurilor de acasa si media meciurilor din deplasare.Cluburile vor ca titlul sa fie acordat doar in cazul in care o echipa si-a asigurat matematic primul loc in cazul unei noi suspendari a campionatului, regula care se aplica pentru desemnarea retrogradatelor, ultimele trei clasate.Inaintea ultimelor 12 etape in Serie A, Juventus Torino este lider cu un avans de un punct fata de Lazio Roma In contextul relaxarii restrictiilor din Italia, guvernul a permis reluarea Cupei Italiei incepand cu 12 iunie, dar fara fani pe stadioane.Masurile de siguranta, teste frecvente de depistare a Covid-19 si carantina de 14 zile, pentru toata echipa in cazul unei caz pozitiv, ar putea totusi perturba sezonul. FIGC a aprobat cinci inlocuiri pe meci, in loc de trei ca pana acum.