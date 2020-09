Decizie riscanta a lui Gabi Tamas. A intrat pe teren cu ruptura de menisc. Maine e programat la operatie

"Gabi Tamas va juca in acest meci. La noapte, va pleca la Bucuresti, pentru ca maine dimineata este programat pentru operatie! Si-a dorit foarte mult sa joace pentru a le da colegilor, si nu numai lor, chiar si suporterilor, un mesaj legat de ce vrem sa realizam in acest sezon", a spus Daniel Stanciu, directorul sportiv al ardelenilor, la Digi Sport.Tamas s-a acidentat la genunchi in meciul Universitatii Cluj cu Aerostar Bacau din prima runda, fiind diagnosticat cu ruptura de menisc cu intindere de ligamente."Pot reveni in doua-trei saptamani pe teren. Marti e programata operatia, dar luni vreau sa joc. Meniscul s-a rupt de tot si il voi scoate. Daca-l lipesc, voi lipsi trei-patru luni. Asa insa, voi reveni mai repede. M-am sfatuit cu medicii si fizioterapeutii. Eu vreau sa joc luni, apoi ma duc si ma operez", a declarat Tamas, care s-a tinut de cuvant si a luat o decizia riscanta de a evolua in meciul din aceasta seara.