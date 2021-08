Decizie șocantă: un fotbalist spaniol al Barcelonei a ales să joace pentru altă țară! ”Nu mai are viitor la club”

Potrivit As, Moriba a ales să evolueze pentru naţionala ţării în care s-a născut, după ce a evoluat la echipele de juniori ale Spaniei.Moriba are probleme la club, care a decis să-l cedeze unei alte formaţii, pentru că a refuzat prelungirea contractului. Jucătorul nu a fost mulţumit de salariul care i s-a oferit şi, cel mai probabil, va merge la RB Leipzig, într-un transfer de 15 milioane de euro, potrivit marca.com."Dacă nu îşi schimbă poziţia, nu mai are viitor la club. Este foarte important ca acest mesaj să ajungă la toţi tinerii din club, în acest moment dificil pentru Barcelona . Trebuie să realizeze că banii nu sunt totul şi trebuie să fie încântaţi să joace la FC Barcelona", a declarat un oficial al catalanilor, Rafa Yuste.Sezonul trecut, Moriba a jucat 18 meciuri pentur Barca, în toate competiţiile, dar în noua ediţie, antrenorul Ronald Koeman nu s-a mai bazat pe el."Banii nu pot fi lucrul cel mai important pentru un tânăr de 18 ani", a spus Koeman.