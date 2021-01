La asta nu se astepta nici Cristi Borcea. Declaratie de dragoste siropoasa a Valentinei Pelinel si motivul pentru care a facut-o

Pe pagina sa de Instagram, Valentina a postat o fotografie cu ea alaturi de Borcea, alaturand urmatorul mesaj: "Multumesc pentru ca m-ai implinit ca om si ca femeie, pentru ca imi esti alaturi in fiecare zi si pentru ca am creat impreuna o familie frumoasa".Motivul pentru care Valentina Pelinel a ales acest moment pentru a-i multumi barbatului din viata ei e legat de faptul ca astazi se sarbatoreste ziua internationala a cuvantului "multumesc".Citeste si: Scandal national. O fosta mare sportiva s-a vaccinat anti-Covid in prima faza. Reactiile au fost dure