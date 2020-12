Declaratie neasteptata a antrenorului Barcelonei. Pe cine admira mai mult intre Messi si Ronaldo

"Mai intai, este fantastic ca acesti doi jucatori au ramas atata timp la acest nivel. Sunt cei mai buni jucatori din ultimii 10-15 ani, au ramas performanti in toata aceasta perioada. Sunt diferiti, insa amandoi au niste statistici incredibile, fie ca e vorba de trofeele individuale, de victorii...", a afirmat luni Koeman intr-o conferinta de presa, conform agerpres.ro."Ii admir pe amandoi, fiindca ne-au oferit atatea seri superbe cu goluri si cu triple... Sper ca maine (marti - n. r.) seara vom putea profita inca o data de rivalitatea lor", a spus tehnicianul olandez al Barcei.Ronaldo a ratat primul meci dintre cele doua echipe din cauza Covid-19. Cele doua mari vedete, care au castigat impreuna unsprezece Baloane de Aur, nu s-au mai intalnit de pe 6 mai 2018, intr-un Clasico din La Liga, incheiat 2-2 intre Barca si Real Madrid , fosta echipa a lui CR7.Ultima lor confruntare pe scena europeana dateaza din 2011, o semifinala incheiata cu calificarea catalanilor in fata lui Real (2-0, 1-1)."Pentru noi, faptul ca un jucator (Ronaldo - n. r.) joaca sau nu, nu este o sursa suplimentara de motivatie. Este un meci foarte important, in care doua echipe foarte mari se vor bate pentru primul loc in grupa. Este deci important ca cei mai buni jucatori sa fie prezenti", a spus Koeman. Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni: da mereu gol, se bate mereu, iar datorita muncii lui de fiecare zi este in elita mondiala. Va trebui sa ne aparam bine si mai ales sa incercam sa tinem cat mai mult mingea. Fiindca atunci cand avem mingea, acest pericol nu exista", a avertizat antrenorul blaugrana."Messi este in continuare foarte important pentru atacul nostru", a asigurat Koeman. "Multe faze pleaca din piciorul lui Leo. Este un vinovat ideal cand lucrurile nu merg, fiindca este cel mai bun din lume. Eu insa nu cred ca el a facut multe greseli individuale in ultima perioada", l-a aparat tehnicianul pe Messi.In celalalt meci din grupa, Dinamo Kiev , echipa antrenata de Mircea Lucescu , va primi vizita lui Ferencvaros.Citeste si: Suma uluitoare pe care o cheltuia Maradona in fiecare luna. Avea 50 de familii de intretinut