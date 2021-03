VIDEO Un celebru fotbalist croat a intrat in cusca MMA cu o "bestie". N-a rezistat decat 50 de secunde

Inainte de a da alte batalii pe terenul de fotbal, in preliminariile CM 2022, fundasul Lovren si-a impresionat fanii cu curajul de a intra in ringul MMA alaturi de Filipovic, un fost politist in cadrul trupelor speciale care a facut cariera si in lumea artelor martiale. Lovren a postat pe Instagram dovada faptului ca si-a masurat fortele cu "Cro Cop" (porecla venita de la "politistul croat"), in ciuda faptului ca n-a rezistat decat 50 de secunde, pana cand luptatorul de 46 de ani a gasit schema potrivita pentru a-l imobiliza pe fotbalist."Am avut o scurta sesiune de antrenament cu Cro Cop. Ce bestie e inca acest om. A fost o mare placere, Mirko. Multumesc!", a mentionat Lovren, campion cu Liverpool in 2020 in Premier League, croatul fiind legitimat in prezent la echipa rusa Zenit.Citeste si: