Daniel Pancu a demisionat de la Poli Iasi. "Nu mai are sens acum sa insir motivele"

Potrivit unui comunicat al Clubului Politehnica Iasi, "contractul antrenorului Daniel Pancu a fost reziliat pe cale amiabila"."Am venit la Poli cu inima deschisa, cu toata dorinta de a construi o echipa frumoasa. Nu mai are sens acum sa insir motivele si cauzele pentru care s-a ajuns in acest punct, insa vreau sa stiti ca am facut tot ce a depins de mine sa reusim impreuna. Sunt convins ca nu acesta e locul pe care il merita Poli si sunt sigur ca va rasari soarele in Copou. Mai regret si faptul ca nu am prins macar o partida cu suporterii ieseni in tribunele Stadionuluui Emil Alexandrescu. Indiferent ce-mi va oferi viitorul, voi fi mereu alaturi de acest club si de oamenii deosebiti cu care am colaborat. Mult noroc, Poli Iasi!", a declarat Daniel Pancu - antrenor CSM Politehnica Iasi.Ciprian Paraschiv, presedinte CSM Politehhnica Iasi, a pus esecurile pe seama ghinionului."Regret enorm ca am ajuns in acest moment. Nu mi-am dorit sa se intample, mai ales ca aveam planuri frumoase alaturi de Daniel, dar asta e viata antrenorilor. A demonstrat, prin tot ce a facut in cele sase luni ca are nenumarate calitati care sa-l recomande pentru a deveni unul dintre cei mai buni tehnicieni ai Romaniei. A avut si foarte mult ghinion. Ii doresc mult succes in cariera si sper sa revina candva in Copou si sa realizeze lucruri marete in orasul in care s-a format ca fotbalist", a declarat Ciprian Paraschiv, presedinte CSM Politehhnica Iasi