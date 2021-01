Denis Alibec a ratat un penalty si ramane fara gol marcat in campionatul Turciei

Conform news.ro, Alibec a ratat lovitura de la 11 metri in minutul 9. Un minut mai tarziu, Kaya (Yeni Malatyaspor) a inscris unicul gol al partidei, in propria poarta. Astfel, Denis Alibec a adunat 9 meciuri fara gol marcat in prima liga din Turcia, singura sa reusita in tricoul lui Kyserispor fiind intr-un meci de Cupa.Integralist la gazde, Alibec a primit un cartonas galben in minutul 90+6. A jucat pe toata durata partidei si Cristian Sapunaru Echipa din Kayseri ocupa locul 18 in clasament, cu 16 puncte, in timp ce Yeni Malatyaspor este pe 12, cu 21 de puncte.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii