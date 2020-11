Denis Alibec, despre calificarea nationalei la Mondialul din 2022: "Avem 100% sanse"

"Eu am aceeasi motivatie ca si pana acum. Imi doresc sa castigam si sa marchez. In Austria, de exemplu, am marcat primii si meciul a decurs altfel atunci. Cu Islanda m-am simtit putin nefolositor, nu am reusit sa facem nimic in atac, cel putin in prima repriza", a spus Alibec in avanpremiera meciurilor cu Belarus (amical), Norvegia si Irlanda de Nord, ultimele doua in Liga Natiunilor, conform agerpres.ro.Alibec sustine ca norvegianul Erling Haaland, adversarul din 15 noiembrie, va ajunge unul dintre cei mai buni atacanti ai Europei. "Mi se pare un atacant complet, mai ales la varsta lui sa ai atata incredere. Mi se pare ca va ajunge unul dintre cei mai buni atacanti din Europa", a mentionat Denis Alibec.Acesta este convins ca Romania se va califica la Cupa Mondiala. "Eu spun ca avem 100% sanse sa mergem la Mondiale. Daca noi nu avem incredere in noi, cine sa aiba? Important e sa aplicam ce pregatim la antrenamente si putem face o figura frumoasa. Am fost destul de suparat dupa ratarea calificarii la EURO, inca ma mai gandesc la asta, dar o sa vina preliminariile la CM si speram ca de data asta vom reusi. Vom juca pentru selectioner, pentru noi, pentru suporteri , pentru tara noastra, pentru ca de asta suntem aici. Ma va jucand la Mondiale, am 29 de ani si cred ca mai am multe de spus in fotbal", a subliniat jucatorul.Transferul la formatia Kayserispor il va ajuta sa progreseze, este de parere Alibec. "E mai greu in Turcia, dar e si foarte frumos. Fotbalul este foarte rapid, pe contre, cum imi place mie. Important e sa ma adaptez cat mai repede si sa incep sa marchez. Aveam nevoie de o schimbare, iar Turcia e un campionat foarte puternic. Am ramas impresionat de ce am vazut acolo. Sunt alte conditii, alt fotbal si cred ca voi juca din ce in ce mai bine", a mai afirmat el.Echipa nationala a Romaniei intalneste selectionata Belarusului, intr-o partida amicala, la 11 noiembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. Ulterior, prima reprezentativa va juca impotriva Norvegiei, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Arena Nationala, Bucuresti), si a Irlandei de Nord, la 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), in Liga Natiunilor.