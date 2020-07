Denis Alibec, model de succes in afaceri pentru Astra Giurgiu

"Mi-as dori sa plec la o echipa care sa joace in cupele europene si sa nu aiba probleme financiare",a spus Alibec dupa egalul cu CFR Cluj , 2-2.In iarna, Astra a avut o oferta pentru el de 900.000 de euro de la Legia Varsovia, dar patronul clubului giurgivean a refuzat aceasta propunere.Conform unor surse Ziare.com, Ioan Niculae i-a spus lui Alibec ca ii va da drumul in aceasta vara pentru un pret de peste 1 milion de euro.Mecanismul dupa care a gandit omul de afaceri este simplu: Astra l-a luat inapoi de la FCSB cu 1 milion de euro plus TVA si vrea sa obtina acum si un usor profit de pe urma vanzarii jucatorului.Pana sa-l vanda pe Alibec, Astra cu golurile marcate de el s-a calificat in playoff, unde va castiga in jur de 400.000 in plus din drepturile tv.Pentru echipa giurgiuveana, Alibec a fost un model de succes in business, mai ales ca l-a cumparat de la FCSB, unde-l vanduse cu doi ani in urma cu 1 700 0000 de euro plus TVA.Un calcul simplu arata ca Astra Giurgiu va fi pe profit cu aproximativ 1 milion de euro de pe urma lui Denis Alibec.