Denis Alibec pleaca de la Astra Giurgiu. Atacantul nationalei va juca in Arabia Saudita, la o nou promovata

أتمت ادارة النادي التوقيع مع المهاجم الدولي الروماني دنيس ألبيك 💪 pic.twitter.com/xI7iQ0xJUK - نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) October 1, 2020

Dupa ce a purtat negocieri intense cu mai multe echipe, printre care si turcii de la Kyserispor, Alibec s-a inteles cu o formatie anonima din prima liga saudita, Al-Qadisiyah fiind de fapt o nou promovata pentru editia din 2021.Arabii au anuntat transferul lui Denis Alibec printr-o postare pe contul de Twitter al clubului. Internationalul roman paraseste astfel Liga I dupa 16 ani, in trecut el mai avand experiente peste hotare, in Italia (la Inter si Bologna) si in Belgia (la Mechelen).Din primele informatii, Alibec va avea la Al-Qadisiyah un salariu anual de aproximativ 1 milion de euro.