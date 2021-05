Cine e primul international roman care a retrogradat matematic in a doua divizie italiana. Urmeaza Man si Mihaila

Cu patru etape inainte de finalul sezonului, Crotone are 18 puncte, astfel ca nu mai poate prinde un loc neretrogradabil. Pe ultima pozitie salvatoare, 17, se afla Cagliari, care are 31 de puncte.De asemenea, ca si retrogradati sunt alti doi internationali romani, Dennis Man si Valentin Mihaila , cu Parma, care are 20 de puncte. La Crotone a evoluat in acest sezon si internationalul roman Denis Dragus (imprumutat de la Standard Liege ), care a evoluat in in opt partide, una singura ca titular, fara sa reuseasca vreun gol.