Acum nu l-a mai pacalit nimeni la semnatura. Denis Harut e noul jucator al lui FCSB. Prima sa declaratie

"Sunt foarte fericit ca s-a facut acest transfer, pana la urma. Este un pas foarte mare in cariera mea si sunt onorat ca am ajuns la un club atat de mare. Sper sa ajut echipa in lupta pentru obiectivele trasate si imi doresc foarte mult sa ma bucur, alaturi de noii mei colegi, de titlul de campion la vara", a declarat Harut, care va purta tricoul cu numarul 6.Denis Harut s-a nascut la 25 februarie 1999, in Timisoara, unde a inceput fotbalul, la ACS Poli Timisoara . A debutat pentru banateni in semifinalele Cupei Romaniei, impotriva celor de la Astra Giurgiu (0-3), pe 17 mai 2017. Dupa 33 de partide in toate competitiile, s-a transferat, in iulie 2019, la FC Botosani, echipa pentru care a evoluat in 54 de meciuri si a inscris un gol. A debutat pentru Romania U21 in septembrie 2020, adunand cinci prezente si un gol pana acum.Citeste si: