Dennis Man a inceput razboiul psihologic cu Norvegia: "Nu mi-e frica de Haaland, vad ca-si face freza..."

"Am facut o prima repriza buna. In repriza a doua cred ca ne-am relaxat putin. Per total a fost un meci bun", a afirmat Dennis Man la ProX, conform news.ro.Man a precizat ca nu se gandeste la posibilitatea ca prestatiile bune de la nationala sa il propulseze la un club mare. "Nu ma gandesc la asta, nu este un target acest lucru, eu incerc de la meci la meci sa cresc. Vom vedea pe viitor. As prefera sa castig titlul cu echipa mea, iar apoi sa iau o decizie foarte buna pentru mine", a spus mijlocasul FCSB -ului.Inainte de meciul nationalei cu Norvegia, Man a glumit in legatura cu rivalul Haaland: "Ne asteapta un meci greu,, cu o echipa cu jucatori de valoare. Speram duminica sa dam suta la suta. Nu mi-e frica de Haaland, vad ca-si face freza... Glumesc. Este un jucator de valoare, tot respectul pentru el".Reprezentativa Romaniei a invins nationala Belarusului, cu scorul de 5-3 (4-0), intr-un meci amical disputat miercuri seara, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti.Au marcat Mitrea '11, R. Marin '20, Nedelcearu '31, '55 si Puscas '44 pentru tricolori , respectiv Kendysh '63, Bakhar '80 si Klimovich '90+2 pentru oaspeti. Belarus a ratat un penalti prin Yablonski, in minutul 83.Pentru tricolori urmeaza meciurile cu Norvegia (15 noiembrie, Bucuresti) si cu Irlanda de Nord (18 noiembrie, Belfast), din Liga Natiunilor.Citeste si: Mirel Radoi: "Am castigat o repriza si am pierdut o repriza". Ce spune despre plecarea sa la Universitatea Craiova