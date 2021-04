Veste teribila pentru Dennis Man la Parma. Ce se va intampla cu fotbalistul roman

"Dennis Man a fost supus testelor medicale care au dezvaluit o leziune musculara de grad inalt la coapsa stanga. Jucatorul a inceput deja terapiile adecvate", a anuntat Parma, intr-un comunicat. Potrivit presei italiene, pe baza acestui diagnostic, exista un risc serios ca sezonul sa se fi incheiat deja pentru jucatorul roman , deoarece timpul de recuperare este estimat la peste 20 de zile.Man s-a accidentat in meciul pierdut de Parma, sambata, pe teren propriu, scor 3-4, in fata formatiei Crotone, in etapa a XXXIII-a a campionatului Italiei. El a iesit de pe teren in minutul 20.