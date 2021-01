Afacerea in care Dennis Man isi va investi milioanele de la Parma. Iubita fotomodel e si ea implicata

La Parma, cu ajutorul impresarului Giovanni Becali, cel care a intermediat tranzactia, Dennis Man va avea un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon, de aproape 4 ori mai mult decat incasa la FCSB Cel putin deocamdata, Dennis pare sa fie extrem de grijuliu cu veniturile sale, o mare parte din bani fiind investiti in business-ul propriu, e vorba despre o linie vestimentara de tinute sport si hanorace, intitulata Signed98 (dupa anul sau de nastere).Internationalul roman nu se ocupa singur de afacere, ci o are alaturi pe frumoasa sa iubita, Alexandra, o tanara care a castigat in 2014 concursul de frumusete Miss Arad . De altfel, cei doi se cunosc inca din perioada in care Man evolua la UTA.Cum ambii impartasesc pasiunea pentru modelling, e lesne de inteles ca nu mai au nevoie de alte persoane care sa le faca promovarea produselor, Dennis si Alexandra avand si rolul de fotomodele.Citeste si: Scandal intre Gigi Becali si Anamaria Prodan: "Du-te, ma femeie, nu fac cu tine afaceri!" vs "Nu are nimic sfant in el. L-am ajutat si cand era la puscarie"