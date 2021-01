FOTO E oficial: italienii au anuntat transferul lui Dennis Man la Parma. Romanul poate debuta duminica, pe stadionul "Diego Maradona"

In prezenta patronului american al clubului, mijlocasul a semnat un contract cu Parma pana la 30 iunie 2025. "Parma Calcio anunta ca Dennis Man a fost transferat definitiv de la FCSB", a anuntat Parma, care va plati in schimbul romanului aproximativ 13 milioane de euro , suma in care sunt incluse si anumite "bonusuri", in functie de realizarile lui Man in Serie A.Primul meci al lui Dennis Man in campionatul Italiei ar putea avea loc chiar in urmatoarea etapa , duminica, atunci cand Parma va juca in deplasare, la Napoli , pe stadionul care a fost redenumit recent in memoria lui Diego Maradona , decedat in noiembrie 2020.Si FCSB a anuntat transferul jucatorului la Parma."Atacantul in varsta de 22 de ani a efectuat deja vizita medicala si a fost prezentat la noua echipa, unde va purta tot numarul 98. Dennis Man este unul dintre jucatorii de baza ai echipei noastre si a devenit, odata cu trecerea la Parma Calcio 1913, jucatorul vandut pe cea mai mare suma din istoria Ligii 1. A avut un rol determinant in obtinerea Cupei Romaniei din 2020, cand a inscris singurul gol al finalei contra celor de la Sepsi OSK. Acea reusita s-a alaturat celorlalte 48 de goluri si 29 de pase de gol cu care Dennis a contribuit in toate competitiile, in cei patru ani si jumatate petrecuti la echipa noastra", a scris FCSB pe Facebook Citeste si: Afacerea in care Dennis Man isi va investi milioanele de la Parma. Iubita fotomodel e si ea implicata