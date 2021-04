Gol Dennis Man, gol Razvan Marin! Meci dramatic intre Cagliari si Parma

A fost un meci crucial in lupta pentru evitarea retrogradarii, iar cei care s-au impus au fost gazdele de la Cagliari, scor 4-3!Parma a condus cu 2-1, iar Man a facut 3-1 cu un sut din afara careului, in minutul 59. Cateva minute mai tarziu, Razvan Marin a readus speranta in tabara gazdelor, marcand cu un sut din careu (minutul 66).Man a fost schimbat in minutul 72, iar Mihaila a intrat in minutul 46 la Parma. Razvan Marin a jucat tot meciul pentru Cagliari.S-a terminat 4-3, rezultat care le mai da sanse celor de la Cagliari in lupta pentru ramanerea in Serie A, insa o cam "ingroapa" pe Parma. Cu 25, respectiv 20 de puncte, Cagliari si Parma ocupa locurile 18 si 19 in Serie A, pozitii retrogradabile.Cele doua formatii trebuie sa stranga si mai multe puncte din etapele urmatoare pentru a le depasi pe Torino (27 de puncte) sau Benevento (30 de puncte).