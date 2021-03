Dennis Man se gandeste la "revansa" in meciul cu Germania. Romania primeste vizita nemtilor in preliminariile CM 2022

"Nu stiu daca la nationala de seniori e presiunea cea mai mare. Dar este mandria cea mai mare cand imbraci tricoul echipei nationale, asta este cel mai important lucru pentru un jucator de fotbal. Abia astept sa imbrac din nou tricoul echipei nationale", a afirmat el.Man a mentionat ca se gandeste la revansa in meciul cu Germania, atunci cand ii va intalni pe Lukas Klostermann si Jonathan Tah, doi jucatori pe care i-a avut adversari in semifinala EURO U21 din 2019, Romania - Germania, scor 2-4. "Pot spune ca este o revansa. Sunt jucatori foarte buni, i-am intalnit si la Campionatul European de tineret. Important este ca noi, ca echipa, sa stim ce avem de facut. Cu siguranta vom pregati foarte bine jocul si vom da 100% pe teren", a adaugat Man. Transferat recent in Italia, fotbalistul a mentionat ca isi doreste sa confirme asteptarile celor de la Parma. "S-au schimbat multe lucruri dupa plecarea la Parma. In primul rand aspectul tactic. Apoi este alta tara, alte principii, sunt diferente destul de mari fata de Romania. Stilurile fostei echipei si a celei actuale sunt un pic diferite, una ataca foarte mult, in timp ce in Italia suntem nevoiti sa ne si aparam foarte mult pentru ca intalnim echipe foarte bune. Sper ca pe viitor sa o fac cat mai bine, iar cei de la Parma sa fie multumiti de mine".Intrebat cine a crezut cel mai mult in calitatile lui de fotbalist, Dennis Man a raspuns: "Cred ca bunicul meu, care acum nu mai este, a crezut cel mai mult in mine ca fotbalist. Dar si antrenorii, toti de pana acum... de la toti am avut de invatat".Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa in luna martie trei partide in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Prima reprezentativa intalneste la 25 martie Macedonia de Nord (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti), la 28 martie Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.Citeste si: