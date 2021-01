Transferul lui Dennis Man la Parma, pe ultima suta de metri. Cum a "fentat-o" Gigi Becali pe Anamaria Prodan

"Am vorbit si cu Giovanni, ii cunoaste pe cei de acolo. Eu nu i-am spus lui Ana ca negociez cu ei prin Giovanni. Eu negociam prin Giovanni cu ei. Apoi Ana mi-a dat niste mesaje, ca nu stiu ce, ca nu stiu cum. Dupa vreo doua saptamani in care am vorbit cu Giovanni de oferte, Ana imi spunea de 10 milioane, bani platibili in 4 ani. Eu radeam, va dati seama. Nu vreau acum sa fac discutii, chiar daca mi-a dat mesaje", a declarat Becali."I-am zis lui Vali Argaseala sa le raspunda ca Dennis Man pleaca numai pentru 15 milioane fix si ca le multumim pentru oferta lor, pentru ca m-a deranjat. Pai eu spun ca vreau 15, iar tu spui ca imi dai 10?", a continuat finantatorul FCSB, dupa egalul (0-0) pe care echipa sa l-a facut la Pitesti, cu FC Arges "Dupa aceea a sunat patronul din America si mi-a spus ca vrea sa afle adevarul. I-am spus ca il dam pentru 13 milioane si sa mai primim 1 milion de euro dupa ce joaca Man 15 meciuri la nationala , plus un milion daca da 10 goluri in 2 ani", a precizat Becali la Fotbal Club."Am acceptat oferta, dar ei au zis ca vor sa dea banii in doi ani si jumatate. Am spus ca nu e nicio problema, doar ca vreau o scrisoare bancara. Ei sunt la retrogradare si Parma a mai intrat o data in faliment. Afacerea s-a facut, doar ca vreau scrisoarea de garantie", a concluzionat patronul FCSB.Citeste si: Mesajul sfasietor trimis de Vanessa Bryant la 1 an de la disparitia lui Kobe si a fiicei Gianna