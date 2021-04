"Nebunul" Dennis Rodman are o fiica pe masura. Performanta fantastica pentru tanara Trinity VIDEO

Devenit celebru in perioada in care a stralucit in echipa Chicago Bulls, alaturi de legEndarul Michael Jordan, Dennis se mandreste acum cu fiica sa, Trinity, una dintre cele mai talentate tinere fotbaliste din America.La finalul saptamanii trecute, Trinity Rodman a izbutit o performanta uluitoare, aceea de a marca un gol la prima atingere de balon in National Women's Soccer League, liga profesionista nord-americana. Ea a marcat cu sange rece in meciul pierdut de echipa sa, Washington Spirit, 2-3 cu North Carolina Courage.Cu aceasta reusita, fiica lui Rodman a devenit cea mai tanara marcatoare americana din campionatul feminin.La final, Trinity a avut o declaratie usor surprinzatoare: "Nimeni nu intreaba despre mama mea, pentru ca nu a fost un star din NBA, dar as vrea ca oamenii sa stie ca mama a fost sprijinul meu in viata, ea este tot pentru mine".