Inca un arab bogat a cumparat un club legendar din Anglia

Acordul a fost convenit in principiu in urma discutiilor purtate de catre proprietarul lui Derby County, Mel Morris, cu societatea Derventio Holdings Limited, controlata de Bin Zayed.Potrivit presei britanice, seicul facuse anterior oferte pentru a cumpara pachetul majoritar de actiuni de la cluburile Liverpool si Newcastle United.''Preluarea clubului de catre compania Derventio Holdings a fost aprobata de consiliul EFL'', a mentionat intr-un comunicat clubul Derby County.Achizitionarea clubului vine intr-un moment dificil pentru echipa antrenata de fostul international olandez Phillip Cocu, aflata pe penultimul loc in Championship dupa zece etape, cu o singura victorie.