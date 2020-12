LIVETEXT, de la ora 21.00. Derby-ul CFR Cluj - Craiova, ultimul meci din 2020 in Liga 1. Oaspetii au marile ocazii

Desfasurarea LIVE a meciului:*0-0 la pauza, a inceput repriza secunda.*Craiova trece din nou pe langa gol in minutul 33, cand Balgradean a respins sutul lui Mamut din centrul careului.*Minutul 26 aduce prima faza notabila, un sut al lui Balasa pe langa poarta gazdelor.*Un prim sfert de ora echilibrat, fara ocazii mari de consemnat.*A inceput meciul.Echipele de start:CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Soares, Djokovic - Gidea, Debeljuh, CostacheCSU Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Papp, Bancu - Nistor, Bic, Cicaldau - Constantin, Mamut, OfosuInaintea confruntarii dintre CFR si Craiova, FCSB are 34 de puncte si nu mai poate pierde titlul neoficial de "campioana de iarna". Oltenii sunt pe locul secund (31 de puncte), dar au dezavantajul infrangerii cu FCSB in meciul direct, in timp ce campioana CFR Cluj se afla pe pozitia a treia, cu 30 de puncte.Citeste si: Un fost fotbalist al Barcelonei divorteaza in ajun de Craciun, dupa 9 ani de relatie. "Multumesc pentru cel mai bun cadou"