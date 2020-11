Detalii despre starea medicala a lui Diego Maradona, operat pe creier: "Episoade de confuzie legate de o abstinenta"

"Starea lui se imbunatateste in fiecare zi, iar recuperarea decurge incredibil", a spus medicul pentru presa, duminica, dupa vizita la Maradona, conform agerpres.ro.Luque a exclus, totodata, posibilitatea ca fostul jucator sa fie externat luni de la clinica din Olivos (Buenos Aires), unde se afla internat. "El nu va pleca inca acasa", a afirmat medicul.Maradona (60 ani) a avut ''episoade de confuzie legate de o abstinenta, care necesita un tratament de mai multe zile'', a afirmat Luque, fara a explica despre ce abstinenta este vorba, insa a precizat ca fostul campion mondial ''este de acord'' cu diagnosticul. Diego Maradona a fost consumator de cocaina, insa acum, potrivit apropiatilor, ar fi dependent de alcool.Diego Maradona, antrenorul echipei Gimnasia y Esgrima La Plata, a fost operat cu succes pe creier pentru indepartarea unui hematom subdural (cheag de sange), la cinci zile dupa ce a sarbatorit implinirea varstei de 60 de ani.La aflarea vestii, grupuri de suporteri s-au adunat la portile clinicii din Olivos, unde au desfasurat bannere cu efigia idolului argentinian. Ei s-au bucurat si au cantat la aflarea vestii ca operatia "Butoiasului atomic" a decurs bine.Fostul jucator al echipelor Napoli Barcelona si Boca Juniors a fost internat de mai multe ori in spital in ultimii ani, in principal din cauza stilului de viata extravagant pe care l-a dus. In ianuarie 2019, Maradona a ajuns la spital cu sangerari stomacale. El s-a simtit rau si la Cupa Mondiala din 2018, in Rusia, cand a fost filmat lesinat in loja sa la meciul Argentina - Nigeria. In 2004, Maradona a fost internat cu probleme cardiace si respiratorii serioase, din cauza consumului de cocaina. Ulterior a urmat o cursa de dezintoxicare in Cuba si Argentina, inaintea operatiei de la stomac din 2005, care l-a ajutat sa piarda din greutate. In 2007, s-a internat intr-o clinica din Argentina pentru a depasi problemele cu alcoolul.