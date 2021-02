"Ma duc sa fac si eu 15 sute." Cum vorbea fiul lui Ilie Dumitrescu cu amicii sai despre traficul de cocaina

Autoritatile l-au prins in flagrant pe Dumitrescu junior cand vindea cocaina in valoare de 1300 de lei unui investigator sub acoperire.Acesta colabora cu un militar angajat la traficul de cocaina.In rechizitoriu publicat de DIICOT, caporalul chiar il sfatuieste pe Sica Dumitrescu sa fie mai dur la negocieri cu oamenii care doreau sa cumpere cocaina.Totodata, fiul fostului mare jucator de la nationala vorbea codat cu partenerii sai."Declaratiile celor doi inculpati nu se coroboreaza cu mijloacele de proba administrate. Astfel, din procesul verbal de investigatii rezulta ca inculpatul PITEA IOAN - OCTAVIAN este posesorul postului telefonic cu numarul de apel xxxxxxxsi, la data de 18.01.2021 ora 18:09:59, data cumpararii autorizate de cocaina, acesta a fost apelat de catre inculpatul DUMITRESCU SICA, care i-a comunicat ca "...pe la 8 (respectiv ora 20:00) ma duc sa produc si eu 15 sute ca nu mai am un ban" de la "Iuliansky", "...50 de RON la fiecare...intelegi tu? Ori 3, aia e". Inculpatul PITEA l-a sfatuit sa nu fie slab si sa negocieze cu "Iuliansky", deoarece este...vorba de trei "insky", nu de un Insky", se arata in rechizitoriu DIICOT, conform Prosport.Rechizitoriu. SURSA FOTO: DIICOTRechizitoriu. SURSA FOTO: DIICOTRechizitoriu. SURSA FOTO: DIICOTRechizitoriu. SURSA FOTO: DIICOTRechizitoriu. SURSA FOTO: DIICOTSica Dumitrescu risca intre 5 si 12 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. El ar putea primi o treime din pedeapsa pentru ca a recunoscut fapta si a colaborat cu cu autoritatile.CITESTE SI: