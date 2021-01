Avem clauzele din contractul extraterestru al lui Messi. Fotbalistul incaseaza milioane si daca este prins dopat. Ce se intampla in cazul in care Catalunia isi proclama independenta

Cotidianul AS a publicat amanunte din angajamentul semnat intre Barcelona si argentinian.Astfel, Messi primeste 1.168.964 de euro daca joaca 60% din meciurile Barcelonei.In plus, meci jucat inseamna daca este prezent 45 de minute pe teren. Si daca lipseste din cauza unei accidentari, partida respectiva este trecuta in contul lui Messi.Messi primeste toti banii din contract si daca este suspendat de FIFA sau UEFA , indiferent de motiv.Mai exact, daca Messi este prins dopat sau pariind, el tot primeste salariul integral.Messi va incasa in jus de 66 milioane euro ca si clauza de loialitate, in momentul in care va pleca de la Barcelona. De astfel de bonusuri au beneficiat Xavi si Iniesta, dar sumele au fost mult mai mici.Fotbalistul argentinian a introdus o clauza in 2017 in contractul legat de proclamarea independentei Cataluniei. El poate pleca gratis daca provincia orasului Barcelona nu va mai apartine de Spania.Exista si bonusuri de perfomanta pentru Messi. Fotbalistul argentinian castiga 1 656 034 de euro daca Barcelona intra in grupele Champions League.El mai primeste 1 419 458 daca echipa catalana ajunge in sferturile competitiei, iar pentru castigarea trofeului in Champions League incaseaza 3 548 644 de euro.Cea mai mica prima pentru Messi este pentru Cupa Spaniei, unde va lua 104 372 de euro.Ziarul El Mundo a inceput dezvaluirile despre contractul lui Messi la Barcelona. Ziaristii spanioli au scris ca argentinianul castiga 555.237.619 de euro in cei patru ani de contract pe Camp Nou.CITESTE SI: Salariul lui Messi facut public. Argentinianul castiga o suma galactica la Barcelona. "Acest contract ruineaza echipa