Dezvaluirile lui Cristi Borcea. Cand a lovit-o pe fosta sotie Alina Vidican si cat de bogat este in prezent

Astfel, Cristi Borcea a recunoscut ca si-a agresat fizic fosta sotie, pe Alina Vidican, dar nu in momentul in care se afla in inchisoare, asa cum s-a zvonit. "In alt context da, am lovit-o, dar nu cat am fost in penitenciar", a precizat fostul actionar dinamovist.Alina Vidican este cea de-a doua sotie a lui Cristi Borcea, cu care a fost insurat in perioada 2011-2016. Afaceristul a mai fost casatorit cu Mihaela (1988-2011), iar actuala sa sotie este Valentina Pelinel, incepand din 2018.De asemenea, intrebat cat de bogat este in prezent, afaceristul a fost extrem de direct. "Sunt cel mai bogat, am o sotie deosebita care ma intelege si noua copii, asta este cea mai mare bogatie. Daca te referi la partea finaniciara, am investitii, unele profitabile, altele neprofitabile, ca orice om de afaceri care are o paleta mai larga de afaceri. Dar, deocamdata stau bine si pot sa le asigur copiilor un viitor", a spus Borcea.