Dialog incendiar intre Ilie Dumitrescu si Gigi Becali: "Ti-am dat foarte multi bani imprumut. Tu stateai in Pipera, zona defavorizata, eu stateam pe strada Paris"

Dialogul Becali - Ilie Dumitrescu la Digisport:Ilie Dumitescu: "Incearca sa te concentrezi putin, esti euforic acum, M-a amuzat cand mi-ai spus ca eram invidios. In relatia mea cu tine, eu nu am castigat 5 bani".Gigi Becali: "Cum, nu ai castigat din terenuri?"Ilie Dumitrescu: "Stii ca pentru mine era zona defazoriata Pipera atunci, la tara. Eu stateam pe strada Paris. Ti-am dat foarte multi bani imprumut. Nu aveai bani sa imi dai inapoi si mi-ai dat teren"Gigi Becali: "Tu dadeai bani imprumut unuia care nu avea sa ti-i dai inapoi?"Ilie Dumitrescu: "Eu iti imprumutam sa te ajut. Chiar nu am invidie pe tine. Nu esti sanatos, iti spun clar. Daca tu crezi ca am invidie pe ce faci tu sau pe ce ai tu."."Eu tot timpul m-am bucurat de realizarile celor cu care m-am intersectat. Am venit la Steaua , am vrut sa te ajut. Nu am vrut bani, nu am luat niciun bonus, niciun bon de benzina"Gigi Becali: "Eu te ajutam si tu ma ajutai."Ilie Dumitrescu: "Eu am venit intr-un moment in care am pus o singura conditie. Sa ma lasi sa imi fac treaba si sa nu ne contrazicem in presa".Gigi Becali: "Vezi cat de important a fost pentru tine sa antrenezi Steaua, daca nu ai uitat nici dupa atatia ani?"Ilie Dumitrescu: "Am venit eu sau m-ai chemat tu? Eu voiam sa discutam amandoi de fata. Nu am invidie. Stop si felicitari. Ai facut o treaba foarte buna ca i-ai adus pe Neubert si Petrea.'"Gigi Becali: "Ai spus ca nu mai recunosti echipa asta, ca nu mai are identitate. Ce usor e sa vorbesti la televizor despre fotbal."Ilie Dumitrescu: "Eu mi-am castigat statutul asta, prin ce am facut ca jucator. Sa fiu o persoana autorizata si sa pot sa comentez."Gigi Becali: "Dar si eu mi-am castigat statul de conducator de fotbal, am castigat Cupa Romaniei ."Ilie Dumitrescu: "Pai, cine a contestat statutul tau? Eu am spus-o, daca tu nu mai vrei performanta, esti stapan la echipa ta, la jocul tau."In 2010, Ilie Dumitrescu a venit antrenor la Steaua, unde a rezistat doar 40 de zile.