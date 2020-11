Diego Maradona a fost operat pe creier. Cum a decurs interventia chirurgicala si care e starea fostului mare fotbalist

"Operatia a durat o ora si 20 de minute si hematomul a putut fi indepartat. Diego este treaz, este foarte bine. Are un dren mic, pe care urmeaza sa il scoatem maine. A suportat foarte bine operatia si este foarte bine", a declarat medicul care a condus echipa ce a efectuat interventia, conform news.ro.Medicii au descoperit hematomul subdural in urma unei investigatii CT, care a fost efectuata marti. Hematomul ar fi fost produs "de un traumatism" si ar putea fi rezultatul unei lovituri pe care fostul fotbalist a suferit-o in ultima vreme. "Ar fi putut fi acum o luna sau cinci ani, nu se stie", au spus apropiati ai fostului jucator.Hematomul subdural poate fi o urgenta medicala. De obicei, este cauzat de o leziune a capului suficient de puternica pentru a sparge vasele de sange, care pot pune presiune pe creier din cauza sangelui acumulat. Varsta, anticoagulantii si abuzul de alcool pot creste riscul.Internat initial intr-un spital din La Plata, luni, suferind de anemie si deshidratare, Maradona a fost transferat la o clinica din Olivos pentru interventia pe creier.Antrenorul echipei argentiniene Gimnasia a implinit vineri 60 de ani si nu a putut sarbatori asa cum si-ar fi dorit, dupa ce a fost contact cu un caz pozitiv Covid-19.Insa testul efecuat de el a fost negativ, dar totusi, potrivit Clarin, fostul jucator a parut foarte slabit in ultima perioada.