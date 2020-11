Diego Maradona a fost spitalizat in Argentina. El sufera de deshidratare si anemie, dar si de depresie

Conform news.ro, Maradona a implinit vineri 60 de ani si nu a putut sarbatori asa cum si-ar fi dorit, dupa ce a fost contact cu un caz pozitiv Covid-19.Insa testul Covid-19 in cazul sau a fost negativ, dar totusi, potrivit Clarin, fostul jucator a parut foarte slabit in ultima vreme.Leopoldo Luque, medicul sau personal, a afirmat ca Maradona sufera de anemie, deshidratare si depresie. El este foarte suparat pentru ca nu se mai poate deplasa asa cum si-ar dori, dupa operatia de la genunchi, si se considera un "batranel".Maradona va ramane internat pentru cateva zile in clinica Ipensa din La Plata.